Чемпионат Германии приостановлен из-за коронавируса

Руководство немецкой Бундеслиги объявило о приостановке первенства из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19, сообщает официальный сайт турнира.

Проведение матчей остановлено как минимум до 2 апреля.

Напомним, что ранее чемпионаты были приостановлены в Испании, Италии, Англии, Франции, Португалии, Нидерландах и других лигах.

В данный момент число заболевших в Германии превысило 5700 случаев. 11 человек скончались.

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