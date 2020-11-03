Чемпионат Германии: результаты матчей 6-го тура
Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Германии.
По итогам тура лидером Лиги 1 является "Бавария", имея в активе 15 баллов. Строчкой ниже расположилась "Боруссия", имея в активе столько же очков.
Результаты матчей:
"Шальке" - "Штутгарт" - 1:1
"Арминия" - "Боруссия Д" - 0:1
"Аугсбург" - "Майнц" - 3:1
"Айнтрахт Ф" - "Вердер" - 1:1
"Кельн" - "Бавария" - 1:2
"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:0
"Фрайбург" - "Байер" - 2:4
"Герта" - "Вольфсбург" - 1:1
"Хоффенхайм" - "Унион" - 1:3
Турнирная таблица: "Бавария" - 15, "Боруссия" - 15, "РБ Лейпциг" - 13, "Байер" - 12, "Боруссия М" - 11.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20