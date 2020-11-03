Чемпионат Германии: результаты матчей 6-го тура

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Чемпионат Германии: результаты матчей 6-го тура

Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Германии.

По итогам тура лидером Лиги 1 является "Бавария", имея в активе 15 баллов. Строчкой ниже расположилась "Боруссия", имея в активе столько же очков.

Результаты матчей:

"Шальке" - "Штутгарт" - 1:1

"Арминия" - "Боруссия Д" - 0:1

​​​​​​​"Аугсбург" - "Майнц" - 3:1

​​​​​​​"Айнтрахт Ф" - "Вердер" - 1:1

​​​​​​​"Кельн" - "Бавария" - 1:2

​​​​​​​"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:0

​​​​​​​"Фрайбург" - "Байер" - 2:4

​​​​​​​"Герта" - "Вольфсбург" - 1:1

"Хоффенхайм" - "Унион" - 1:3

Турнирная таблица: "Бавария" - 15, "Боруссия" - 15, "РБ Лейпциг" - 13, "Байер" - 12, "Боруссия М" - 11.

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Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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