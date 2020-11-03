Чемпионат Германии: результаты матчей 6-го тура

Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Германии.

По итогам тура лидером Лиги 1 является "Бавария", имея в активе 15 баллов. Строчкой ниже расположилась "Боруссия", имея в активе столько же очков.

Результаты матчей:

"Шальке" - "Штутгарт" - 1:1

"Арминия" - "Боруссия Д" - 0:1

​​​​​​​"Аугсбург" - "Майнц" - 3:1

​​​​​​​"Айнтрахт Ф" - "Вердер" - 1:1

​​​​​​​"Кельн" - "Бавария" - 1:2

​​​​​​​"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:0

​​​​​​​"Фрайбург" - "Байер" - 2:4

​​​​​​​"Герта" - "Вольфсбург" - 1:1

"Хоффенхайм" - "Унион" - 1:3

Турнирная таблица: "Бавария" - 15, "Боруссия" - 15, "РБ Лейпциг" - 13, "Байер" - 12, "Боруссия М" - 11.

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