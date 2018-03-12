Чемпионат Греции приостановлен на неопределённый срок

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Чемпионат Греции приостановлен на неопределённый срок

Чемпионат Греции приостановлен на неопределённый срок в связи с инцидентом с владельцем ПАОК Иваном Саввиди.

Напомним, что руководитель клуба с оружием вышел на поле после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда.

По словам заместителя министра спорта Греции Георгиоса Василиадиса, чемпионат не возобновится, пока не будет достигнута новая чёткая структура, позволяющая избегать подобных случаев. | http://soccernews.ru

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