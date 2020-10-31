Чемпионат и Кубок Исландии досрочно завершены из-за пандемии коронавируса

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Чемпионат и Кубок Исландии досрочно завершены из-за пандемии коронавируса

В Исландии приняли решение досрочно завершить все футбольные турниры.

На фоне второй волны пандемии коронавирса местная футбольная ассоциация объявила о прекращении соревнований.

Чемпионом Исландии будет объявлен "Валюр" из Рейкьявика, который по итогам 18 туров лидировал с 44 очками.

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