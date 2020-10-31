Чемпионат и Кубок Исландии досрочно завершены из-за пандемии коронавируса
В Исландии приняли решение досрочно завершить все футбольные турниры.
На фоне второй волны пандемии коронавирса местная футбольная ассоциация объявила о прекращении соревнований.
Чемпионом Исландии будет объявлен "Валюр" из Рейкьявика, который по итогам 18 туров лидировал с 44 очками.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|КР
|22
|52
|2
|Брейдаблик
|22
|38
|3
|ФХ
|22
|37
|4
|Стьярнан
|22
|35
|5
|КА
|22
|31
|6
|Валур
|22
|29
|7
|Викингур Рейкьявик
|22
|28
|8
|Филкир
|22
|28
|9
|ХК
|22
|27
|10
|ИА
|22
|27
|11
|Гриндавик
|22
|20
|12
|ИБВ
|22
|10