Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 5-го тура в испанской Ла Лиге. По итогам тура на первое место вышел мадридский "Реал". "Барселона" впервые в сезоне потеряла очки.

Результаты 5-го тура чемпионата Испании:

"Вальядолид" - "Эйбар" - 1:2

"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:0

"Эльче" - "Уэска" - 0:0

"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 3:0

"Валенсия" - "Бетис" - 0:2

"Осасуна" - "Сельта" - 2:0

"Алавес" - "Атлетик" - 1:0

"Леванте" - "Реал" - 0:2

"Кадис" - "Гранада" - 1:1

"Барселона" - "Севилья" - 1:1

Турнирная таблица: "Реал" - 10 (4), "Бетис" - 9, "Реал Сосьедад", "Вильярреал" - 8, "Барселона", "Севилья" - 7 (3), "Хетафе", "Гранада" - 7 (4), "Валенсия", "Кадис" - 7, "Осасуна" - 6 (4), "Атлетико" - 5 (3), "Сельта" - 5, "Эйбар", "Уэска" - 4, "Эльче" - 4 (3), "Алавес" - 4, "Леванте", "Атлетик" - 3 (4), "Вальядолид" - 2.

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