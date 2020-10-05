Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 5-го тура в испанской Ла Лиге. По итогам тура на первое место вышел мадридский "Реал". "Барселона" впервые в сезоне потеряла очки.
Результаты 5-го тура чемпионата Испании:
"Вальядолид" - "Эйбар" - 1:2
"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:0
"Эльче" - "Уэска" - 0:0
"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 3:0
"Валенсия" - "Бетис" - 0:2
"Осасуна" - "Сельта" - 2:0
"Алавес" - "Атлетик" - 1:0
"Леванте" - "Реал" - 0:2
"Кадис" - "Гранада" - 1:1
"Барселона" - "Севилья" - 1:1
Турнирная таблица: "Реал" - 10 (4), "Бетис" - 9, "Реал Сосьедад", "Вильярреал" - 8, "Барселона", "Севилья" - 7 (3), "Хетафе", "Гранада" - 7 (4), "Валенсия", "Кадис" - 7, "Осасуна" - 6 (4), "Атлетико" - 5 (3), "Сельта" - 5, "Эйбар", "Уэска" - 4, "Эльче" - 4 (3), "Алавес" - 4, "Леванте", "Атлетик" - 3 (4), "Вальядолид" - 2.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Тодибо. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"
-
ПСЖ объявил о переходе форварда сборной Италии
-
Английская Премьер-лига, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
Девять голов: "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" в чемпионате Англии
-
Игроки "Наполи" не приехали на матч с "Ювентусом". Арбитр отменил матч
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 октября
-
Эдер может покинуть "Локомотив"
-
Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
Юрген Клопп назвал причину поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 2:7
-
Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед"
-
"Лион" в большинстве не смог обыграть "Марсель"
-
"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"
-
ПСЖ объявил о переходе форварда сборной Италии
-
"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Италии
-
Английская Премьер-лига, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
4
Девять голов: "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" в чемпионате Англии
-
В "Шахтере" диагностированы четыре случая заражения коронавирусом
-
Игроки "Наполи" не приехали на матч с "Ювентусом". Арбитр отменил матч
-
Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука
-
Чемпионат России, 10-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Динамо" обыграло "Краснодар" в чемпионате России
-
"Бавария" согласовала трансфер Дугласа Косты
-
"Динамо" теряет Сильвестра Игбуна
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Зенитом"
-
"Милан" одержал 3-ю победу подряд в Серии А и догнал лидера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14