Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 5-го тура в испанской Ла Лиге. По итогам тура на первое место вышел мадридский "Реал". "Барселона" впервые в сезоне потеряла очки.

Результаты 5-го тура чемпионата Испании:

"Вальядолид" - "Эйбар" - 1:2
"Атлетико" - "Вильярреал" - 0:0
"Эльче" - "Уэска" - 0:0
"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 3:0
"Валенсия" - "Бетис" - 0:2
"Осасуна" - "Сельта" - 2:0
"Алавес" - "Атлетик" - 1:0
"Леванте" - "Реал" - 0:2
"Кадис" - "Гранада" - 1:1
"Барселона" - "Севилья" - 1:1

Турнирная таблица: "Реал" - 10 (4), "Бетис" - 9, "Реал Сосьедад", "Вильярреал" - 8, "Барселона", "Севилья" - 7 (3), "Хетафе", "Гранада" - 7 (4), "Валенсия", "Кадис" - 7, "Осасуна" - 6 (4), "Атлетико" - 5 (3), "Сельта" - 5, "Эйбар", "Уэска" - 4, "Эльче" - 4 (3), "Алавес" - 4, "Леванте", "Атлетик" - 3 (4), "Вальядолид" - 2.

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Главные новости дня: 4 октября

Главные новости дня: 4 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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