Чемпионат Испании, 6-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Испании, 6-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 6-го тура в чемпионате Испании. По итогам тура на первое место вышел "Реал Сосьедад". По разницей мячей ему уступает "Вильярреал". 

"Гранада" - "Севилья" - 1:0
"Сельта" - "Атлетико" - 0:2
"Реал" - "Кадис" - 0:1
"Хетафе" - "Барселона" - 1:0
"Эйбар" - "Осасуна" - 0:0
"Атлетик" - "Леванте" - 2:0
"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:1
"Уэска" - "Вальядолид" - 2:2
"Алавес" - "Эльче" - 0:2
"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:3.

Положение команд: "Реал Сосьедад", "Вильярреал" - 11, "Реал", "Хетафе", "Кадис", "Гранада" - 10, "Бетис" - 9, "Атлетико" - 8, "Барселона", "Севилья", "Осасуна", "Эльче", "Валенсия" - 7, "Атлетик" -  6, "Эльче", "Уэска", "Сельта" - 5, "Алавес" - 4, "Вальядолид", "Леванте" - 3.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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