Чемпионат Испании, 6-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 6-го тура в чемпионате Испании. По итогам тура на первое место вышел "Реал Сосьедад". По разницей мячей ему уступает "Вильярреал".
"Гранада" - "Севилья" - 1:0
"Сельта" - "Атлетико" - 0:2
"Реал" - "Кадис" - 0:1
"Хетафе" - "Барселона" - 1:0
"Эйбар" - "Осасуна" - 0:0
"Атлетик" - "Леванте" - 2:0
"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:1
"Уэска" - "Вальядолид" - 2:2
"Алавес" - "Эльче" - 0:2
"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:3.
Положение команд: "Реал Сосьедад", "Вильярреал" - 11, "Реал", "Хетафе", "Кадис", "Гранада" - 10, "Бетис" - 9, "Атлетико" - 8, "Барселона", "Севилья", "Осасуна", "Эльче", "Валенсия" - 7, "Атлетик" - 6, "Эльче", "Уэска", "Сельта" - 5, "Алавес" - 4, "Вальядолид", "Леванте" - 3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14