Чемпионат Испании, 6-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 6-го тура в чемпионате Испании. По итогам тура на первое место вышел "Реал Сосьедад". По разницей мячей ему уступает "Вильярреал".

"Гранада" - "Севилья" - 1:0

"Сельта" - "Атлетико" - 0:2

"Реал" - "Кадис" - 0:1

"Хетафе" - "Барселона" - 1:0

"Эйбар" - "Осасуна" - 0:0

"Атлетик" - "Леванте" - 2:0

"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:1

"Уэска" - "Вальядолид" - 2:2

"Алавес" - "Эльче" - 0:2

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:3.

Положение команд: "Реал Сосьедад", "Вильярреал" - 11, "Реал", "Хетафе", "Кадис", "Гранада" - 10, "Бетис" - 9, "Атлетико" - 8, "Барселона", "Севилья", "Осасуна", "Эльче", "Валенсия" - 7, "Атлетик" - 6, "Эльче", "Уэска", "Сельта" - 5, "Алавес" - 4, "Вальядолид", "Леванте" - 3.

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