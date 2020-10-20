Чемпионат Италии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Италии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Италии. Первое место занимает "Милан", который пока что не потерял ни одного очка. На втором месте довольно неожиданно расположилось "Сассуоло". Третью позицию занимает "Аталанта".

"Наполи" - "Аталанта" - 4:1
"Сампдория" - "Лацио" - 3:0
"Интер" - "Милан" - 1:2
"Кротоне" - "Ювентус" - 1:1
"Болонья" - "Сассуоло" - 3:4
"Торино" - "Кальяри" - 2:3
"Специя" - "Фиорентина" - 2:2
"Удинезе" - "Парма" - 3:2
"Рома" - "Беневенто" - 5:2
"Верона" - "Дженоа" - 0:0

Положение команд: "Милан" - 12, "Сассуоло" - 10, "Аталанта" - 9, "Наполи", "Ювентус" - 8, "Интер", "Верона", "Рома" - 7, "Сампдория", "Беневенто" - 6, "Дженоа", "Фиорентина", "Кальяри", "Специя", "Лацио" - 4, "Болонья", "Удинезе", "Парма" - 3, "Кротоне" - 1, "Торино" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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