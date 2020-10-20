Чемпионат Италии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Италии. Первое место занимает "Милан", который пока что не потерял ни одного очка. На втором месте довольно неожиданно расположилось "Сассуоло". Третью позицию занимает "Аталанта".

"Наполи" - "Аталанта" - 4:1

"Сампдория" - "Лацио" - 3:0

"Интер" - "Милан" - 1:2

"Кротоне" - "Ювентус" - 1:1

"Болонья" - "Сассуоло" - 3:4

"Торино" - "Кальяри" - 2:3

"Специя" - "Фиорентина" - 2:2

"Удинезе" - "Парма" - 3:2

"Рома" - "Беневенто" - 5:2

"Верона" - "Дженоа" - 0:0

Положение команд: "Милан" - 12, "Сассуоло" - 10, "Аталанта" - 9, "Наполи", "Ювентус" - 8, "Интер", "Верона", "Рома" - 7, "Сампдория", "Беневенто" - 6, "Дженоа", "Фиорентина", "Кальяри", "Специя", "Лацио" - 4, "Болонья", "Удинезе", "Парма" - 3, "Кротоне" - 1, "Торино" - 0.

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