Чемпионат Италии: результаты матчей 6-го тура

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Чемпионат Италии: результаты матчей 6-го тура

Завершились все матчи 6-го тура в чемпионате Италии.

Первое место занимает "Милан" с 16 баллами в активе. На втором месте расположилось "Сассуоло"

Результаты матчей:

"Кротоне" - "Аталанта" - 1:2

"Интер" - "Парма" - 2:2

​​​​​​​"Болонья" - "Кальяри" - 3:2

​​​​​​​"Удинезе" - "Милан" - 1:2

​​​​​​​"Торино" - "Лацио" - 3:4

​​​​​​​"Специя" - "Ювентус" - 1:4

​​​​​​​"Наполи" - "Сассуоло" - 0:2

​​​​​​​"Рома" - "Фиорентина" - 2:0

​​​​​​​"Сампдория" - "Дженоа" - 1:1

​​​​​​​"Верона" - "Беневенто" - 3:1

Турнирная таблица: "Милан" - 16, "Сассуоло" - 14, "Ювентус" - 12, "Аталанта" - 12, "Наполи" - 11, "Интер" - 11, "Верона" - 11, "Рома" - 11, "Сампдория" - 10.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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