Чемпионат Италии: результаты матчей 6-го тура
Завершились все матчи 6-го тура в чемпионате Италии.
Первое место занимает "Милан" с 16 баллами в активе. На втором месте расположилось "Сассуоло".
Результаты матчей:
"Кротоне" - "Аталанта" - 1:2
"Интер" - "Парма" - 2:2
"Болонья" - "Кальяри" - 3:2
"Удинезе" - "Милан" - 1:2
"Торино" - "Лацио" - 3:4
"Специя" - "Ювентус" - 1:4
"Наполи" - "Сассуоло" - 0:2
"Рома" - "Фиорентина" - 2:0
"Сампдория" - "Дженоа" - 1:1
"Верона" - "Беневенто" - 3:1
Турнирная таблица: "Милан" - 16, "Сассуоло" - 14, "Ювентус" - 12, "Аталанта" - 12, "Наполи" - 11, "Интер" - 11, "Верона" - 11, "Рома" - 11, "Сампдория" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17