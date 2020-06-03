Чемпионат Италии в следующем сезоне может состояться в новом формате

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Чемпионат Италии в следующем сезоне может состояться в новом формате

Руководство Серии А рассматривает вариант с изменением формата проведения следующего чемпионата страны, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, если старт нового сезона отложится до поздней осени, то клубы будут поделены на два дивизиона по 10 команд. Клубы сыграют двухкруговой турнир, а на втором этапе лучшие из них проведут серию плей-офф.

Напомним, что возобновление нынешнего сезона в Серии А запланировано на 20 июня. За чемпионский титул борются "Ювентус" (63 очка) и "Лацио" (62).

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