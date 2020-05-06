Чемпионат Казахстана может возобновиться 31 мая

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Чемпионат Казахстана может возобновиться 31 мая

Чемпионат Казахстана может быть возобновлен в конце мая. Это станет возможным, если режим чрезвычайного положения будет отменен, утверждает Meta-ratings.kz.

Напомним, розыгрыш был отменен из-за пандемии коронавируса. Карантин в Казахстане введен до 11 мая, но с понедельника будут действовать послабления.

По данным источника, футбольные клубы надеяться с 12 мая начать подготовку к рестарту сезона. На данный момент в Высшей лине сыграно два тура.

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