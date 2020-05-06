Чемпионат Казахстана может возобновиться 31 мая
Чемпионат Казахстана может быть возобновлен в конце мая. Это станет возможным, если режим чрезвычайного положения будет отменен, утверждает Meta-ratings.kz.
Напомним, розыгрыш был отменен из-за пандемии коронавируса. Карантин в Казахстане введен до 11 мая, но с понедельника будут действовать послабления.
По данным источника, футбольные клубы надеяться с 12 мая начать подготовку к рестарту сезона. На данный момент в Высшей лине сыграно два тура.
Не пропустите: Евсеев выложил очередной пост в своем аккаунте в инстаграме. | http://soccernews.ru
главное
-
ФИФА расследует трансфер Понсе в "Спартак"
-
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой
-
Барселона нашла себе "нового Хави"! Сейчас он играет с Роналду, но не против отдавать голевые на Месси
-
"Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня
-
Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
Лента новостей
-
Игорь Смольников покинет "Зенит"
-
1
Усман Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками "Барселоны"
-
ФИФА расследует трансфер Понсе в "Спартак"
-
1
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой
-
2
"Настоящая дыра!" Жена Ди Марии ярко раскритиковала Англию
-
1
"К нему Бог прикоснулся". Экс-игрок ПСЖ сравнил Роналдиньо и Месси
-
"РБ Лейпциг" значительно снизил цену на Упамекано, которым интересуются топ-клубы
-
Левандовски во второй раз стал отцом
-
Чемпионат Казахстана может возобновиться 31 мая
-
Евсеев показал, что у него ассоциируется с буквой Х в его футбольном алфавите
-
3
"Барселона" вспомнила гол Иньесты "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" призвал своих футболистов вернуться из-за границы
-
Стало известно, когда "Эйбар" возобновит тренировки
-
1
Барселона нашла себе "нового Хави"! Сейчас он играет с Роналду, но не против отдавать голевые на Месси
-
1
Экс-голкипер "Ювентуса" Перин ярко высказался о Роналду
-
"Спорт-Экспресс": Головин не вернется в "Монако" до июня
-
1
Экс-игрок "Луча" Тихоновецкий признался, что в молодости ходил по ночным клубам с Широковым
-
"Арсенал" интересуется молодым полузащитником "Баварии-2"
-
Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
-
"Почта России" арендует офисы на стадионе ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18