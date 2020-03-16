Чемпионат Казахстана приостановлен из-за коронавируса

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Чемпионат Казахстана приостановлен из-за коронавируса

В Казахстане не будут играть в футбол пока в стране действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что в период с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения приостановлены розыгрыши чемпионата, Кубка и других турниров.

Стоит отметить, что в новом розыгрыше казахстанской Премьер-лиги было проведено только три неполных тура.

Что касается ситуации с коронавирусом, то в стране пока выявлено всего 9 случаев заражения.

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