Чемпионат Казахстана приостановлен из-за коронавируса
В Казахстане не будут играть в футбол пока в стране действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что в период с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения приостановлены розыгрыши чемпионата, Кубка и других турниров.
Стоит отметить, что в новом розыгрыше казахстанской Премьер-лиги было проведено только три неполных тура.
Что касается ситуации с коронавирусом, то в стране пока выявлено всего 9 случаев заражения.
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