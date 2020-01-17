Чемпионат Кипра приостановлен из-за покушения на жизнь арбитра
Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата страны из-за преступления в отношении одного из местных судей.
Сообщается, что неизвестные заложили бомбу в автомобиль арбитра. В итоге машина взорвалась, однако рефери в ней не оказалось.
Имя пострадавшего не указывается. Известно только, что ему 33 года.
По итогам 16 туров в чемпионате Кипра лидирует "Анортосис", а действующим чемпионом является АПОЭЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Анортосис
|15
|36
|2
|Омония Никосия
|16
|32
|3
|Аполлон
|15
|29
|4
|АПОЭЛ
|15
|28
|5
|Неа Саламис
|16
|23
|6
|АЕЛ
|16
|23
|7
|АЕК
|16
|22
|8
|Олимпиакос Никосия ФК
|16
|16
|9
|Этникос Ахнас
|16
|14
|10
|Paphos
|15
|13
|11
|Эносис
|16
|11
|12
|Докса
|16
|8