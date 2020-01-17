Чемпионат Кипра приостановлен из-за покушения на жизнь арбитра

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Чемпионат Кипра приостановлен из-за покушения на жизнь арбитра

Федерация футбола Кипра объявила о приостановке чемпионата страны из-за преступления в отношении одного из местных судей.

Сообщается, что неизвестные заложили бомбу в автомобиль арбитра. В итоге машина взорвалась, однако рефери в ней не оказалось.

Имя пострадавшего не указывается. Известно только, что ему 33 года.

По итогам 16 туров в чемпионате Кипра лидирует "Анортосис", а действующим чемпионом является АПОЭЛ.

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Комментарии

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vorontsovmaks

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3 Аполлон Аполлон 15 29
4 АПОЭЛ АПОЭЛ 15 28
5 Неа Саламис Неа Саламис 16 23
6 АЕЛ АЕЛ 16 23
7 АЕК АЕК 16 22
8 Олимпиакос Никосия ФК Олимпиакос Никосия ФК 16 16
9 Этникос Ахнас Этникос Ахнас 16 14
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