"Чемпионат": Крицюк стал игроком "Зенита"
Фото: инстаграм Крицюка
Голкипер "Жил Висенте" Станислав Крицюк перебрался в "Зенит".
По сведениям "Чемпионат", бывший вратарь "Краснодара" уже провел первую тренировку с питерской командой.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 30-летнего россиянина два миллиона евро плюс два миллиона в виде бонусов.
В новом сезоне Крицюк провел 6 матчей, в которых пропустил 4 гола.
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