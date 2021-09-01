"Чемпионат": Крицюк стал игроком "Зенита"

Фото: инстаграм Крицюка

Голкипер "Жил Висенте" Станислав Крицюк перебрался в "Зенит".

По сведениям "Чемпионат", бывший вратарь "Краснодара" уже провел первую тренировку с питерской командой.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 30-летнего россиянина два миллиона евро плюс два миллиона в виде бонусов.

В новом сезоне Крицюк провел 6 матчей, в которых пропустил 4 гола.

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