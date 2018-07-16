Чемпионат Мира-2018 стал третьим по количеству забитых голов
Чемпионат Мира-2018 стал третьим по количеству забитых голов.
В России во время мирового первенства было забито 169 мячей. До рекорда не хватило два гола. В 1998 году во Франции и в 2014 в Бразилии было по 171 голу.
Отметим, что 73 гола были забиты со стандартов.
Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru
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