Чемпионат Мира-2018 стал третьим по количеству забитых голов

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Чемпионат Мира-2018 стал третьим по количеству забитых головЧемпионат Мира-2018 стал третьим по количеству забитых голов.

В России во время мирового первенства было забито 169 мячей. До рекорда не хватило два гола. В 1998 году во Франции и в 2014 в Бразилии было по 171 голу.

Отметим, что 73 гола были забиты со стандартов. 

Напомним,  Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru

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