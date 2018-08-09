Чемпионат Мира 2030-го года могут принять три страны из Европы и Африки

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Чемпионат Мира 2030-го года могут принять три страны из Европы и АфрикиЧемпионат Мира 2030-го года может пройти на территории трех стран Европы и Африки, информирует ActuFoot.

Так, по сведениям источника, о подаче совместной заявки на проведение 24-го по счету мирового футбольного форума раздумывают Испания, Португалия и Марокко.

Доселе Чемпионат Мира никогда не принимали три страны одновременно. Также Мундиаль-2030 может стать первым в истории, проводившимся сразу на двух континентах.

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