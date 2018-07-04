Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна
Отгремели баталии 1/8 финала и появилась едва ли не первая возможность перевести дух и переосмыслить невероятные эмоции Чемпионата Мира. Мундиаль взял небольшую паузу перед решающими сражениями, но праздник футбола продолжается (хотя некоторые фанаты вылетевших команд могут с этим поспорить) и не оставляет равнодушных.
Чемпионат Мира, как и подобает главному международному турниру планеты, никогда не был обделен вниманием. СМИ во все времена максимально подробно освещали мундиаль, а в эру современных технологий, когда каждый шаг футболистов становится достоянием общественности, любой желающий может оказаться в гуще событий прямиком с экрана смартфона. Тем не менее, никакие технологии и погружения не сравнятся с возможностью лично ощутить атмосферу Чемпионата Мира и стать участником этого грандиозного события.
Для меня и многих других любителей футбола с разных уголков планеты мундиаль начался ещё задолго до стартового свистка матча Россия – Саудовская Аравия. Он начался с попыток приобрести билеты и стать одним из тех счастливчиков, кто сможет рассказывать внукам, как воочию наблюдал Чемпионат Мира. А после того, как эта миссия была успешно выполнена, наступил следующий этап – этап ожидания.
Как говорил классик, ожидания – это наши проблемы, а от мундиаля они были весьма высоки, хотя бы потому, что имелась возможность сравнить ЧМ с Чемпионатом Европы и финалом Лиги Чемпионов. Но все опасения оказались напрасны. В плане организации нареканий практически не было (денег явно не жалели и подготовились более чем достойно), а атмосфера праздника настраивала исключительно на положительный лад.
Видео: колумбийцы поют гимн на фан-зоне в Москве
Это у телевизора возникали вопросы о не самой высокой результативности на мундиале, слабой игре фаворитов и целесообразности присутствия на турнире тех или иных команд. В гуще событий об этом никто не думал, а чтобы убедиться в этом, стоило взглянуть на перуанских фанатов, которые даже после двух поражений своей сборной зажигали так, словно праздновали завоевание трофея. В целом, именно представители латинской Америки были главными хедлайнерами во всех городах, принимающих ЧМ.
Видео: фанаты из перу зажигают на Никольской улице:
И ещё:
Колоритные мексиканцы периодически превращали Москву в Мехико Сити, старались не отставать аргентинцы, бразильцы и всё те же перуанцы.
В столичной фан-зоне особенно выделялись в толпе яркие колумбиечки, щеголявшие в коротких шортиках и отвлекавшие от экскурсий даже пожилых китайских джентльменов – те активно крутили шеями, затем получали подзатыльники от жен и с серьёзным видом снова внимали гиду.
Конкурировать с колумбийками в популярности и количестве совместных фото мог лишь японский мужичок с флагом, на котором были приветственные надписи на русском и испанском.
Стоит отдать должное Москве и её жителям - город дорог, спешки и бесконечных дел сумел поймать нужную волну и стать эпицентром футбольного карнавала. Никаких хмурых (как небо над Тагилом) лиц – местные не стали чужими на этом праздники, более того - старались не отставать от южных гостей и с удовольствием ввязывались в горячие латинские песни и пляски.
А футбол стал для москвичей чем-то большим, чем спорт. Конечно, этому поспособствовало и удачное выступление сборной России, но матчи показывали и смотрели даже в метро и даже тогда, когда команда Черчесова не играла.
Отдельно нужно отметить болельщиков из Ирана, которым крайне редко удаётся выбираться на подобные мероприятия. В день матча Испания – Иран восточные гости буквально заполонили Казань, устроив там, что называется, свою атмосферу.
Видео: иранцы зажигают в Казани
Для команды Кейруша матч на "Казань Арене" был абсолютно домашним - почти весь стадион был заполнен иранцам (которые притащили с собой местные дудки и активно напоминали о вувузелах времен мундиаля в ЮАР), да и местные активно топили за Азмуна и компанию.
Пике уже понял, что Испании на этом ЧМ ничего не светит:
Давид "Мешок" Де Хеа к тому моменту уже привёз с Португалией, но от Ирана не пропустил
Видео: атмосфера перед матчем Иран - Испания и гимны стран
Столице Татарстана вообще повезло, причём и с болельщиками, и с футболом. "Казань брали!", - смело могут сказать не только иранцы, но и колумбийцы с аргентинцами. Кроме того, здесь испанцы ещё пытались играть в футбол (как оказалось, "Фурия" с каждым матчем играла всё хуже) и забивали усилиями Диего Косты, а Андресу Иньесте аплодировал весь стадион.
Видео: матч Иран - Испания, гол Диего Косты
Также в Казани колумбийцы разнесли поляков, бравые корейцы отправили домой действующих чемпионов мира, Месси попрощался с мундиалем, а Мбаппе засиял ещё ярче прежнего.
Видео: марш колумбийский болельщиков в Казани
Плюс ко всему, именно здесь вскоре состоится битва Бразилии и Бельгии – пожалуй, самый ожидаемый матч четвертьфинальной стадии. Что тут сказать: шикарному городу – шикарные матчи.
Ещё один плюс организаторам – бесплатные фанатские поезда. Во-первых, они крутые. Во-вторых, там тоже царит праздник. Конечно, проводницам и проводникам старой школы приходится несладко, ибо лишь единицы из них могут связать на английском больше слов, чем сборная Аргентины передач в атаке. Тем не менее, все трудности перевода решаются (волонтёрами, русскоговорящими болельщиками и универсальным языком жестов), в вагонах-ресторанах льётся пиво и поются песни на самых разных языках.
Видео: фанаты из Ирана поют в фанатском поездке Казань - Москва
Можно долго рассуждать непосредственно о футболе, сравнивать качество футбола с прошлыми турнирами, проводить параллели и искать отличия. Но когда попадаешь в эпицентр событий, понимаешь, что Чемпионат Мира – это больше, чем футбол. Битвы на полях, серии пенальти и забитые мячи – всё это хорошо, но атмосфера единения и праздника гораздо дороже. Как говорится в известной рекламе, есть вещи, которые нельзя купить.
Игорь Павелко | soccernews.ru
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