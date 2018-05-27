Чемпионат Мира в России станет рекордным для "Барселоны"
Предстоящий Чемпионат Мира в России станет рекордным для каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.
Так, сразу 14 игроков "сине-гранатовых" примут участие в главном турнире четырехлетия, который стартует уже 14-го июня. Этот результат является лучшим в истории клуба. Установить это достижение позволило участие в ЧМ Жерар Пике, Жорди Альбы, Серхио Бускетса, Андреса Иньесты (все - Испания), Филиппе Коутиньо, Паулиньо (оба - Бразилия), Усмана Дембеле, Самюэля Умтити (оба - Франция), Лионеля Месси (Аргентина), Луиса Суареса (Уругвай), Марка-Андре тер Штегена (Германия), Ивана Ракитича (Хорватия), Томаса Вермалена (Бельгия) и Йерри Мины (Колумбия).
Напомним, "Барселона" готова перехватить трансферную цель "Ливерпуля". | soccernews.ru
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