Чемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпиона

Теги эредивизикоронавирус

Чемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпиона

Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение досрочно завершить сезон Эредивизи.

В стране запретили проводить спортивные мероприятия до 1 сентября, поэтому сыграть оставшиеся матчи чемпионата стало невозможным.

Напомним, что до паузы, вызванной пандемией коронавируса, состоялись 26 из 34 туров голландского национального первенства.

Лидерство в Эредивизи делили "Аякс" и "АЗ Алкмаар" (по 56 очков). Никто из них не будет признан чемпионом. Также сохранят прописку в высшем дивизионе команды, находящиеся в зоне вылета.

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