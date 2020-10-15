"Чемпионат": Погребняк и "Урал" договорились о контракте

Теги уралпавел погребняк

"Чемпионат": Погребняк и "Урал" договорились о контракте

Форвард Павел Погребняк может вернуться в "Урал". Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, стороны договорились о новом контракте.

Погребняк выступал за "Урал" с 2018 года, а этим летом покинул команду по истечении контракта.

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