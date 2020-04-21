Чемпионат Польши возобновится 31 мая

Теги польша

Чемпионат Польши возобновится 31 мая

Чемпионат Польши, скорее всего, возобновится 31 мая. Матчи будут проходить без зрителей. Об этом рассказал чемпионат футбольного союза страны Збигнев Бонек.

"Сезон, хоть и почти наверняка без болельщиков, должен быть возобновлен 31 мая", - цитирует Бонека Onet Sport.

Напомним, сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным на 21 марта, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусом.

Не пропустите: Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА рекомендовал доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках

УЕФА рекомендовал доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов