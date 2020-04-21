Чемпионат Польши возобновится 31 мая

Чемпионат Польши, скорее всего, возобновится 31 мая. Матчи будут проходить без зрителей. Об этом рассказал чемпионат футбольного союза страны Збигнев Бонек.

"Сезон, хоть и почти наверняка без болельщиков, должен быть возобновлен 31 мая", - цитирует Бонека Onet Sport.

Напомним, сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным на 21 марта, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусом.

Не пропустите: Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике. | http://soccernews.ru