Чемпионат Португалии остановлен из-за коронавируса

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Чемпионат Португалии остановлен из-за коронавируса

Португальская футбольная федерация приняла решение приостановить чемпионат из-за распространения коронавируса.

Как сообщает O Jogo, в ближайшее время не будут играться матчи высшей и первой лиги. Точные сроки приостановки пока неизвестны.

Отмечается, что решение было принято после консультаций с профсоюзом футболистов, который выступал от лица 36 капитанов португальских команд.

Напомним, что ранее уже приостановили испанскую Примеру и итальянскую Серию А.

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