Чемпионат Португалии остановлен из-за коронавируса
Португальская футбольная федерация приняла решение приостановить чемпионат из-за распространения коронавируса.
Как сообщает O Jogo, в ближайшее время не будут играться матчи высшей и первой лиги. Точные сроки приостановки пока неизвестны.
Отмечается, что решение было принято после консультаций с профсоюзом футболистов, который выступал от лица 36 капитанов португальских команд.
Напомним, что ранее уже приостановили испанскую Примеру и итальянскую Серию А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|Рио Аве
|24
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13