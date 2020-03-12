Чемпионат Португалии остановлен из-за коронавируса

Португальская футбольная федерация приняла решение приостановить чемпионат из-за распространения коронавируса.

Как сообщает O Jogo, в ближайшее время не будут играться матчи высшей и первой лиги. Точные сроки приостановки пока неизвестны.

Отмечается, что решение было принято после консультаций с профсоюзом футболистов, который выступал от лица 36 капитанов португальских команд.

Напомним, что ранее уже приостановили испанскую Примеру и итальянскую Серию А.

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