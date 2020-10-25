"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак"
В РФС раскритиковали работу арбитра Владислава Безбородова в игре 12-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" (1:3).
"В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в матче против "Краснодара" было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе подобную работу еще раз, то могут завершить карьеру", - сообщил "Чемпионату" источник близкий к РФС.
Отметим, что Безбородов работает на матчах РПЛ с 2007 года.
Благодаря победе "Спартак" стал единоличным лидером РПЛ. "Краснодар" занимает восьмое место.
Читайте также: "Краснодар" сделал громкое заявление касательно судейства в матче против "Спартака". | http://soccernews.ru
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