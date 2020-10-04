Чемпионат России, 10-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 10-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура первое место по-прежнему занимает петербургский "Зенит", который по дополнительным показателям опережает московский "Спартак".
Результаты 10-го тура чемпионата России:
"Уфа" - "Ротор" - 0:0
"Урал" - ЦСКА - 0:2
"Тамбов" - "Арсенал" - 1:1
"Спартак" - "Зенит" - 1:1
"Локомотив" - "Химки" - 2:1
"Рубин" - "Ахмат" - 1:1
"Сочи" - "Ростов" - 4:2
"Динамо" - "Краснодар" - 2:0
Турнирная таблица: "Зенит", "Спартак" - 21, ЦСКА, "Сочи" - 19, "Локомотив" - 18, "Динамо", "Ростов" - 17, "Краснодар", "Рубин" - 15, "Ахмат" - 14, "Урал" - 10, "Арсенал" - 9, "Тамбов" - 8, "Химки", "Уфа" - 6, "Ротор" - 3.
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