Чемпионат России, 11-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 11-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура на первое место сохраняет петербургский "Зенит", который по дополнительным показателям опережает московский "Спартак".

"Зенит" - "Сочи" - 3:1

"Локомотив" - "Уфа" - 1:0

"Краснодар" - "Рубин" - 3:1

"Химки" - "Спартак" - 2:3

"Ротор" - "Тамбов" - 0:2

"Арсенал" - "Урал" - 1:0

ЦСКА - "Динамо" - 3:1

"Ростов" - "Ахмат" - 3:0.

Положение команд: "Зенит", "Спартак" - 24, ЦСКА - 22, "Локомотив" - 21, "Ростов" - 20, "Сочи" - 19, "Краснодар" - 18, "Динамо" - 17, "Рубин" - 15, "Ахмат" - 14, "Арсенал" - 12, "Тамбов" - 11, "Урал" - 10, "Химки", "Уфа" - 6, "Ротор" - 3.

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