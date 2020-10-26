Чемпионат России, 12-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 12-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура на первое место вновь московский "Спартак". Второе место занимает московский ЦСКА. Прежний лидер турнира петербургский "Зенит" опустился на третью позицию.
Результаты 12 тура РПЛ:
"Динамо" Москва - "Сочи" Сочи - 3:1
"Зенит" Санкт-Петербург - "Рубин" Казань - 1:2
"Локомотив" Москва - "Ротор" Волгоград - 1:2
"Краснодар" Краснодар - "Спартак" Москва - 1:3
"Урал" Екатеринбург" - "Тамбов" Тамбов - 0:0
"Ростов" Ростов - "Химки" Химки - 0:2
"Ахмат" Грозный - "Уфа" Уфа - 3:1
ЦСКА Москва - "Арсенал" Тула - 5:1
Положение команд: "Спартак" - 27, ЦСКА - 25, "Зенит" - 24, "Локомотив" - 21, "Динамо", "Ростов" - 20, "Сочи" - 19, "Краснодар", "Рубин" - 18, "Ахмат" - 17, "Тамбов", "Арсенал" - 12, "Урал" - 11, "Химки" - 9, "Ротор", "Уфа" - 6.
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