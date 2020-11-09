Чемпионат России, 14-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
В пятницу, субботу и воскресенье состоялись матчи 14-го тура чемпионата России.
Лидеры РПЛ ЦСКА и "Зенит" синхронно победили, а "Спартак" во второй раз подряд потерял очки и остался на третьем месте. Приблизилось к топ-3 московское "Динамо", неожиданно разгромившее в дерби "Локомотив".
Результаты 14-го тура РПЛ:
"Сочи" - "Уфа" - 1:1
Голы: Терехов, 53 - 1:0, Андрич (пен), 87 - 1:1.
"Урал" – "Спартак" - 2:2
Голы: Соболев, 6 - 0:1, Погребняк, 11 - 1:1, Соболев (пен), 45 - 1:2, Аугустыняк, 60 - 2:2.
"Арсенал" Тула - "Ротор" - 1:1
Голы: Панченко, 5 - 1:0, Степанов, 62 - 1:1.
"Тамбов" - "Ахмат" - 0:1
Гол: Тимофеев, 87 - 0:1.
"Химки" - "Рубин" - 2:0
Голы: Мирзов, 48 - 1:0, Глушаков, 69 - 2:0.
ЦСКА - "Ростов" - 2:0
Голы: Кучаев, 20 - 1:0, Чалов, 74 - 2:0.
"Динамо" - "Локомотив" - 5:1
Голы: Евгеньев, 3 - 1:0, Н`Жи, 33 - 2:0, 33 - 2:0, Зе Луиш, 45 - 2:1, Лесовой, 60 - 3:1, Фомин, 86 (пенальти) - 4:1, Рауш, 90+2.
"Зенит" - "Краснодар" - 3:1
Голы: Берг, 16 (пенальти) - 0:1, Кузяев, 64 - 1:1, Дзюба, 79 - 2:1, Сутормин, 90+3 - 3:1.
Положение команд: ЦСКА - 31, "Зенит" - 30, "Спартак" - 28, "Динамо" - 26, "Сочи" - 23, "Ростов" - 23, "Ахмат" - 23, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Краснодар" - 18, "Урал" - 15, "Арсенал" - 13, "Тамбов" - 12, "Химки" - 12, "Ротор" - 7, "Уфа" - 7.
Не пропустите: Акинфеев побил рекорд РПЛ по отражённым пенальти. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Реал" теряет Бензема
-
Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции
-
Актёр Тактаров - о поддержке Дзюбы: "Предлагаю сборной России и всем друзьям по "Зениту" встать в рядочек и подрочить"
-
Чемпионат России, 14-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
Тренер "Аталанты" Гасперини высоко отозвался о Миранчуке
-
"Краснодар" повторил худшую серию из поражений в истории клуба
-
Стали известны сроки восстановления Киммиха
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы
-
Алексей Миранчук стал первым за 13 лет россиянином, забившим в Серии А
-
Акинфеев побил рекорд РПЛ по отражённым пенальти
-
"Астон Вилла" повторила мощное достижение "Челси" и "Манчестер Сити"
-
Семак высказался о реакции фанатов "Зенита" на скандал с Дзюбой
-
"Ливерпуль" теряет Трента Александра-Арнольда
-
Телеведущая Виктория Боня выложила видео в купальнике в ответ на скандал с Дзюбой
-
Впервые в истории в ворота "Реала" назначили три пенальти за один матч Примеры
-
Василий Уткин с юмором отреагировал на видеообращение Дзюбы после скандала с секс-роликом
-
Главные новости дня: 8 ноября
-
1
"Валенсия" Черышева разгромила "Реал". В матче было 3 пенальти и автогол
-
"Бенфика" проиграла "Браге" в домашнем матче Примейры
-
Ибрагимович на 93-й минуте спас "Милан" от поражения в матче с "Вероной"