Чемпионат России, 14-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

В пятницу, субботу и воскресенье состоялись матчи 14-го тура чемпионата России.

Лидеры РПЛ ЦСКА и "Зенит" синхронно победили, а "Спартак" во второй раз подряд потерял очки и остался на третьем месте. Приблизилось к топ-3 московское "Динамо", неожиданно разгромившее в дерби "Локомотив".

Результаты 14-го тура РПЛ:

"Сочи" - "Уфа" - 1:1

Голы: Терехов, 53 - 1:0, Андрич (пен), 87 - 1:1.

"Урал" – "Спартак" - 2:2

Голы: Соболев, 6 - 0:1, Погребняк, 11 - 1:1, Соболев (пен), 45 - 1:2, Аугустыняк, 60 - 2:2.

"Арсенал" Тула - "Ротор" - 1:1

Голы: Панченко, 5 - 1:0, Степанов, 62 - 1:1.

"Тамбов" - "Ахмат" - 0:1

Гол: Тимофеев, 87 - 0:1.

"Химки" - "Рубин" - 2:0

Голы: Мирзов, 48 - 1:0, Глушаков, 69 - 2:0.

ЦСКА - "Ростов" - 2:0

Голы: Кучаев, 20 - 1:0, Чалов, 74 - 2:0.

"Динамо" - "Локомотив" - 5:1

Голы: Евгеньев, 3 - 1:0, Н`Жи, 33 - 2:0, 33 - 2:0, Зе Луиш, 45 - 2:1, Лесовой, 60 - 3:1, Фомин, 86 (пенальти) - 4:1, Рауш, 90+2.

"Зенит" - "Краснодар" - 3:1

Голы: Берг, 16 (пенальти) - 0:1, Кузяев, 64 - 1:1, Дзюба, 79 - 2:1, Сутормин, 90+3 - 3:1.

Положение команд: ЦСКА - 31, "Зенит" - 30, "Спартак" - 28, "Динамо" - 26, "Сочи" - 23, "Ростов" - 23, "Ахмат" - 23, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Краснодар" - 18, "Урал" - 15, "Арсенал" - 13, "Тамбов" - 12, "Химки" - 12, "Ротор" - 7, "Уфа" - 7.

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