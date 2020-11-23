Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 15-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура первое место сохранил московский ЦСКА. Вторым идет петербургский "Зенит", третьим идет московский "Спартак".
Результаты 15-го тура РПЛ
"Краснодар" - "Тамбов" - 1:0
"Ахмат" - "Зенит" - 2:2
"Локомотив" - "Арсенал" - 1:0
"Спартак" - "Динамо" - 1:1
ЦСКА - "Сочи" - 1:1
"Ротор" - "Урал" - 0:0
"Рубин" - "Ростов" - 0:2
"Уфа" - "Химки" - 1:2
Положение команд: ЦСКА - 32, "Зенит" - 31, "Спартак" - 29, "Динамо" - 27, "Ростов" - 26, "Сочи", "Ахмат", "Локомотив" - 24, "Краснодар", "Рубин" - 21, "Урал" - 16, "Химки" - 15, "Арсенал" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 8, "Уфа" - 7.
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