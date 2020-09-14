Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 7-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура на первое место вновь вышел петербургский "Зенит", который на одно очко опережает "Сочи" и на два - московский "Спартак".

"Тамбов" - "Уфа" - 2:0

"Урал" - "Химки" - 3:1

"Ахмат" - "Сочи" - 0:1

"Динамо" - "Рубин" - 0:1

ЦСКА - "Спартак" - 3:1

"Зенит" - "Арсенал" - 3:1

"Ростов" - "Локомотив" - 0:0

Турнирная таблица: Зенит - 16, Сочи - 15, Спартак - 14, ЦСКА - 13, Рубин, Динамо, Ростов - 11, Ахмат - 10, Локомотив, Урал - 9, Краснодар - 8 (6), Тамбов - 7, Уфа, Арсенал - 5, Химки - 3, Ротор - 2.

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