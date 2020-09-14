Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Теги спартак москвазенит санкт-петербургцска москвалокомотив москвакраснодар

Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 7-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура на первое место вновь вышел петербургский "Зенит", который на одно очко опережает "Сочи" и на два - московский "Спартак".

"Тамбов" - "Уфа" - 2:0
"Урал" - "Химки" - 3:1
"Ахмат" - "Сочи" - 0:1
"Динамо" - "Рубин" - 0:1
ЦСКА - "Спартак" - 3:1
"Зенит" - "Арсенал" - 3:1
"Ростов" - "Локомотив" - 0:0

Турнирная таблица: Зенит - 16, Сочи - 15, Спартак - 14, ЦСКА - 13, Рубин, Динамо, Ростов - 11, Ахмат - 10, Локомотив, Урал - 9, Краснодар - 8 (6), Тамбов - 7, Уфа, Арсенал - 5, Химки - 3, Ротор - 2.

Не пропустите: "Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"

"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов