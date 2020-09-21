Чемпионат России, 8-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат России, 8-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 8-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура первое место сохранил петербургский "Зенит", но лидера догнал московский "Спартак". На третью позицию вышел московский ЦСКА.

"Краснодар" - "Химки" - 7:2
"Урал" - "Зенит" - 1:1
"Арсенал" - "Сочи" - 3:2
"Уфа" - ЦСКА - 0:1
"Рубин" - "Спартак" - 0:2
"Локомотив" - "Тамбов" - 1:0
"Динамо" - "Ахмат" - 1:0

Турнирная таблица: Зенит, Спартак - 17, ЦСКА - 16, Краснодар, Динамо - 14, Локомотив - 12, Рубин, Ростов (7) - 11, Ахмат, Урал - 10, Арсенал - 8, Тамбов - 7, Уфа - 5, Химки - 3, Ротор - 2 (7).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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