Чемпионат России, 8-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 8-го тура в Российской Премьер-Лиги. По итогам тура первое место сохранил петербургский "Зенит", но лидера догнал московский "Спартак". На третью позицию вышел московский ЦСКА.

"Краснодар" - "Химки" - 7:2

"Урал" - "Зенит" - 1:1

"Арсенал" - "Сочи" - 3:2

"Уфа" - ЦСКА - 0:1

"Рубин" - "Спартак" - 0:2

"Локомотив" - "Тамбов" - 1:0

"Динамо" - "Ахмат" - 1:0

Турнирная таблица: Зенит, Спартак - 17, ЦСКА - 16, Краснодар, Динамо - 14, Локомотив - 12, Рубин, Ростов (7) - 11, Ахмат, Урал - 10, Арсенал - 8, Тамбов - 7, Уфа - 5, Химки - 3, Ротор - 2 (7).