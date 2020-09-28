Чемпионат России, 9-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершился 9-й тур РПЛ, по итогам которого "Зенит" и "Спартак" делят первую строчку, имея по 20 очков.

"Тамбов" - "Спартак" 0:2

"Зенит" - "Уфа" 6:0

"Сочи" - "Краснодар" 1:1

"Арсенал" - "Ростов" 2:3

"Ахмат" - "Урал" 2:0

ЦСКА - "Локомотив" 0:1

"Ротор" - "Рубин" 1:3

"Химки" - "Динамо" 1:0

Турнирная таблица: Зенит, Спартак - 20, Ростов - 17, ЦСКА, Сочи - 16, Локомотив, Краснодар - 15, Рубин, Динамо - 14, Ахмат - 13, Урал - 10, Арсенал - 8, Тамбов - 7, Химки - 6, Уфа - 5, Ротор - 2.

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