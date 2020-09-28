Чемпионат России, 9-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат России, 9-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершился 9-й тур РПЛ, по итогам которого "Зенит" и "Спартак" делят первую строчку, имея по 20 очков.

"Тамбов" - "Спартак" 0:2
"Зенит" - "Уфа" 6:0
"Сочи" - "Краснодар" 1:1
"Арсенал" - "Ростов" 2:3
"Ахмат" - "Урал" 2:0
ЦСКА - "Локомотив" 0:1
"Ротор" - "Рубин" 1:3
"Химки" - "Динамо" 1:0

Турнирная таблица: Зенит, Спартак - 20, Ростов - 17, ЦСКА, Сочи - 16, Локомотив, Краснодар - 15, Рубин, Динамо - 14, Ахмат - 13, Урал - 10, Арсенал - 8, Тамбов - 7, Химки - 6, Уфа - 5, Ротор - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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