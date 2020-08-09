"Чемпионат России начинается". Гжегож Крыховяк поделился забавным фото с фитболом

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с тренировки команды. На фото хавбек занимается с фитболом.

"Мы начинаем лигу. Чемпионат России начинается. Вперед", - написал футболист на польском, русском и английском языках.

Zaczynamy lige

чемпионат россии начинается

Let’s go pic.twitter.com/EdhllzaRsr — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) August 9, 2020

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" на выезде сыграет с казанским "Рубином". Матч состоится 11 августа.

В минувшем сезоне 30-летний Крыховяк провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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