"Чемпионат России начинается". Гжегож Крыховяк поделился забавным фото с фитболом

Теги локомотив москвагжегож крыховяк

"Чемпионат России начинается". Гжегож Крыховяк поделился забавным фото с фитболом

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с тренировки команды. На фото хавбек занимается с фитболом.

"Мы начинаем лигу. Чемпионат России начинается. Вперед", - написал футболист на польском, русском и английском языках.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" на выезде сыграет с казанским "Рубином". Матч состоится 11 августа.

В минувшем сезоне 30-летний Крыховяк провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: В "Локомотиве" прокомментировали информацию о вечеринке игроков с употреблением алкоголя. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи"

В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов