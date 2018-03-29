Чемпионат России не вернется на схему "весна-осень"



Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что чемпионат России не вернется к старому варианту проведения турнира по схеме "весна-осень".

"Один из поводов для критики РФПЛ – весенние матчи, которые логичнее проводить на юге? Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют – молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее – начинают кричать. Получается, там их всё устраивает, а здесь - нет?

Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему "осень-весна" - чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке "День победы". Пели и пили. А при этой ещё ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно", - приводят слова Мутко российские СМИ.

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