Чемпионат России получил новое название



Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что турнир меняет название в результате заключения контракта с новым спонсором – "Тинькофф банком". Новое название – Тинькофф Российская Премьер-Лига.

"У чемпионата новое название. Новое название искажать нельзя, оно должно использоваться в СМИ", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что сумма контракта составит 300 миллионов рублей.

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