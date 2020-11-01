Чемпионат России: результаты матчей 13-го тура

Стали известны результаты матчей 13-го тура чемпионата России.

Стоит отметить, что лидером турнирной таблице стал московский ЦСКА, долгое время не занимающий эту позицию. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на 1 балл меньше, чем у "армейцев".

Результаты матчей:

"Рубин" - "Арсенал" Тула - 3:1

"Ахмат" - "Краснодар" - 2:0

"Спартак" - "Ростов" - 0:1

"Сочи" - "Локомотив" - 2:1

​​​​​​​"Уфа" - "Урал" - 1:2

​​​​​​​"Химки" - "Зенит" - 0:2

"Ротор" - ЦСКА - 0:1

​​​​​​​​​​​​​​"Тамбов" - "Динамо" - 1:2

Матчи 14-го тура чемпионата России состояться с 6 по 8 ноября.

Турнирная таблица: ЦСКА - 28, "Зенит" - 27, "Спартак" - 27, "Динамо" - 23, "Ростов" - 23, "Сочи" - 22, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Ахмат" - 20, "Рубин" - 18.

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