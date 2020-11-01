Чемпионат России: результаты матчей 13-го тура
Стали известны результаты матчей 13-го тура чемпионата России.
Стоит отметить, что лидером турнирной таблице стал московский ЦСКА, долгое время не занимающий эту позицию. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на 1 балл меньше, чем у "армейцев".
Результаты матчей:
"Рубин" - "Арсенал" Тула - 3:1
"Ахмат" - "Краснодар" - 2:0
"Спартак" - "Ростов" - 0:1
"Сочи" - "Локомотив" - 2:1
"Уфа" - "Урал" - 1:2
"Химки" - "Зенит" - 0:2
"Ротор" - ЦСКА - 0:1
"Тамбов" - "Динамо" - 1:2
Матчи 14-го тура чемпионата России состояться с 6 по 8 ноября.
Турнирная таблица: ЦСКА - 28, "Зенит" - 27, "Спартак" - 27, "Динамо" - 23, "Ростов" - 23, "Сочи" - 22, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Ахмат" - 20, "Рубин" - 18.
А еще: ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ| http://soccernews.ru
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