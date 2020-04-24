Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране
В Румынии всерьёз рассматривают вариант с переносом оставшихся туров национального чемпионата в другую страну.
По информации Gazeta Sporturilor, матчи румынского первенства готова принять Турция, а именно город Анталья.
Клубы лиги эту инициативу поддерживают, но последнее слово в этом вопросе за правительством Румынии.
Если одобрение будет получено, то через 2-3 недели команды отправятся чартерными рейсами в Анталью, где начнут тренироваться. При таком сценарии возобновление турнира ожидается в июне, а завершение - в конце июля.
Напомним, что румынский чемпионат был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.
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