Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране

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Чемпионат Румынии могут доиграть в другой стране

В Румынии всерьёз рассматривают вариант с переносом оставшихся туров национального чемпионата в другую страну.

По информации Gazeta Sporturilor, матчи румынского первенства готова принять Турция, а именно город Анталья.

Клубы лиги эту инициативу поддерживают, но последнее слово в этом вопросе за правительством Румынии.

Если одобрение будет получено, то через 2-3 недели команды отправятся чартерными рейсами в Анталью, где начнут тренироваться. При таком сценарии возобновление турнира ожидается в июне, а завершение - в конце июля.

Напомним, что румынский чемпионат был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

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