Чемпионат Шотландии приостановят из-за коронавируса
Клубы шотландской Премьер-лиги приняли решение досрочно уйти на зимний перерыв, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, пауза в чемпионате начнётся после воскресных матчей.
На такой шаг решено пойти в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Возобновление ШПЛ запланировано на 18-19 января.
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