Чемпионат Шотландии приостановят из-за коронавируса

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Чемпионат Шотландии приостановят из-за коронавируса

Клубы шотландской Премьер-лиги приняли решение досрочно уйти на зимний перерыв, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, пауза в чемпионате начнётся после воскресных матчей.

На такой шаг решено пойти в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Возобновление ШПЛ запланировано на 18-19 января.

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