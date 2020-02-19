"Чемпионат" сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в "Локомотиве"

Теги мануэл фернандешлокомотив москва

"Чемпионат" сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в "Локомотиве"

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш получал в московском "Локомотиве" четыре миллиона 400 тысяч евро в год, сообщает "Чемпионат".

Зарплата выплачивалась футболисту в рублях. При этом, португалец считал, что клуб платит ему не по рыночному курсу. "Локомотив" также выплачивал хавбеку пять тысяч евро ежемесячно для аренды квартиры.

Ранее сообщалось, что Фернандеш отсудил у "Локомотива" более 11 миллионов рублей. Португалец требовал компенсацию за тот период, когда президентом "железнодорожников" была Ольга Смородская. 

Не пропустите: Смородская отреагировала на победу Фернандеша над "Локомотивом" в суде. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов