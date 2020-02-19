"Чемпионат" сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в "Локомотиве"

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш получал в московском "Локомотиве" четыре миллиона 400 тысяч евро в год, сообщает "Чемпионат".

Зарплата выплачивалась футболисту в рублях. При этом, португалец считал, что клуб платит ему не по рыночному курсу. "Локомотив" также выплачивал хавбеку пять тысяч евро ежемесячно для аренды квартиры.

Ранее сообщалось, что Фернандеш отсудил у "Локомотива" более 11 миллионов рублей. Португалец требовал компенсацию за тот период, когда президентом "железнодорожников" была Ольга Смородская.

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