"Чемпионат" сообщил, сколько Фернандеш зарабатывал в "Локомотиве"
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш получал в московском "Локомотиве" четыре миллиона 400 тысяч евро в год, сообщает "Чемпионат".
Зарплата выплачивалась футболисту в рублях. При этом, португалец считал, что клуб платит ему не по рыночному курсу. "Локомотив" также выплачивал хавбеку пять тысяч евро ежемесячно для аренды квартиры.
Ранее сообщалось, что Фернандеш отсудил у "Локомотива" более 11 миллионов рублей. Португалец требовал компенсацию за тот период, когда президентом "железнодорожников" была Ольга Смородская.
Не пропустите: Смородская отреагировала на победу Фернандеша над "Локомотивом" в суде. | http://soccernews.ru
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