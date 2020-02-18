"Чемпионат": "Спартак" заключил контракт с Шишкиным

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"Чемпионат": "Спартак" заключил контракт с Шишкиным

Защитник Роман Шишкин заключил контракт с московским "Спартаком", утверждает "Чемпионат".

Футболист будет выступать в клубе до конца нынешнего сезона. Скорее всего, Шишкин будет отправлен во вторую команду клуба.

Ранее 33-летний игрок защищал цвета "Торпедо", который он недавно покинул.

Шишкин - воспитанник "Спартака", за который он выступал с 2004 по 2010 года.

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