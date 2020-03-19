Чемпионат Турции приостановлен из-за эпидемии коронавируса

В Турции приостановлен футбольный чемпионат из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр спорта и молодежи Мехмет Мухаррем Касапоглу.



Помимо футбола временно прекращены баскетбольные и волейбольные лиги.



Отметим, что единственной лигой, которая проводит матчи, остается чемпионат Белоруссии.



Не пропустите: Переговоры китайского клуба по Ракитичу были приостановлены из-за коронавируса | http://soccernews.ru