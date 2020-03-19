Чемпионат Турции приостановлен из-за эпидемии коронавируса

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Чемпионат Турции приостановлен из-за эпидемии коронавируса

В Турции приостановлен футбольный чемпионат из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр спорта и молодежи Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Помимо футбола временно прекращены баскетбольные и волейбольные лиги.

Отметим, что единственной лигой, которая проводит матчи, остается чемпионат Белоруссии.

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