ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ, 12-Й ТУР: РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ, 12-Й ТУР: РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАЗавершились все матчи 12-го тура в Украинской Премьер-Лиге. Все три лидера чемпионата одержали очередные победы. 

"Львов" - "Ингулец" - 1:1
"Шахтер" Донецк - "Минай" - 5:1
"Мариуполь" - "Динамо" Киев - 1:2
"Олимпик" - "Рух" - 3:1
"Заря" - "Днепр -1" - 3:1
"Десна" - "Ворскла" - 1:0
"Колос" - "Александрия" - 1:1

Турнирная таблица: "Динамо" Киев - 29, "Шахтер" Донецк - 26, "Десна" - 20, "Ворскла" - 19, "Заря", "Колос" - 17, "Олимпик", "Александрия", "Мариуполь" - 16, "Ингулец" - 11, "Минай"- 9, "Днепр -1", "Львов" - 8, "Рух" - 6.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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