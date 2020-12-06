ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ, 12-Й ТУР: РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Завершились все матчи 12-го тура в Украинской Премьер-Лиге. Все три лидера чемпионата одержали очередные победы.

"Львов" - "Ингулец" - 1:1

"Шахтер" Донецк - "Минай" - 5:1

"Мариуполь" - "Динамо" Киев - 1:2

"Олимпик" - "Рух" - 3:1

"Заря" - "Днепр -1" - 3:1

"Десна" - "Ворскла" - 1:0

"Колос" - "Александрия" - 1:1