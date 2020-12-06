ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ, 12-Й ТУР: РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Завершились все матчи 12-го тура в Украинской Премьер-Лиге. Все три лидера чемпионата одержали очередные победы.
"Львов" - "Ингулец" - 1:1
"Шахтер" Донецк - "Минай" - 5:1
"Мариуполь" - "Динамо" Киев - 1:2
"Олимпик" - "Рух" - 3:1
"Заря" - "Днепр -1" - 3:1
"Десна" - "Ворскла" - 1:0
"Колос" - "Александрия" - 1:1
Турнирная таблица: "Динамо" Киев - 29, "Шахтер" Донецк - 26, "Десна" - 20, "Ворскла" - 19, "Заря", "Колос" - 17, "Олимпик", "Александрия", "Мариуполь" - 16, "Ингулец" - 11, "Минай"- 9, "Днепр -1", "Львов" - 8, "Рух" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13