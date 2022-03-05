Чемпионат Украины могут доиграть в Италии

Теги упл

Чемпионат Украины могут доиграть в Италии

Остаток сезона украинской Премьер-лиги предложили провести в Италии.

Соответствующую инициативу озвучил глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

"Мы готовы принять матчи чемпионата Украины, так же как и помогаем принимать беженцев. Мы работаем над этой и другими идеями", - приводит слова функционера Football Italia.

Напомним, что розыгрыш УПЛ был приостановлен 24 февраля из-за военного положения в стране. В этот день Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Не пропустите: Президент УЕФА: "Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов