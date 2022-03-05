Чемпионат Украины могут доиграть в Италии

Остаток сезона украинской Премьер-лиги предложили провести в Италии.

Соответствующую инициативу озвучил глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

"Мы готовы принять матчи чемпионата Украины, так же как и помогаем принимать беженцев. Мы работаем над этой и другими идеями", - приводит слова функционера Football Italia.

Напомним, что розыгрыш УПЛ был приостановлен 24 февраля из-за военного положения в стране. В этот день Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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