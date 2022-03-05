Чемпионат Украины могут доиграть в Италии
Остаток сезона украинской Премьер-лиги предложили провести в Италии.
Соответствующую инициативу озвучил глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.
"Мы готовы принять матчи чемпионата Украины, так же как и помогаем принимать беженцев. Мы работаем над этой и другими идеями", - приводит слова функционера Football Italia.
Напомним, что розыгрыш УПЛ был приостановлен 24 февраля из-за военного положения в стране. В этот день Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17