Чемпионат Украины может быть отложен

Теги упл

Чемпионат Украины может быть отложен

Возобновление чемпионата Украины после зимней паузы может быть отложено, сообщает телеграм-канал "Динамо" Киев Inside".

Причиной может стать ввод военного положения в некоторых регионах страны из-за политического конфликта с Россией. Если это произойдет, то проведение спортивных массовых мероприятий в данных регионах будет запрещено, так как силы полиции не смогут гарантировать безопасность во время проведения матчей.

Согласно календарю чемпионата Украины возобновление матчей запланировано на 25 февраля.

Не пропустите: На Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В МИД России ответили на призывы Британии перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга

В МИД России ответили на призывы Британии перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов