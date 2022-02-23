Чемпионат Украины может быть отложен
Возобновление чемпионата Украины после зимней паузы может быть отложено, сообщает телеграм-канал "Динамо" Киев Inside".
Причиной может стать ввод военного положения в некоторых регионах страны из-за политического конфликта с Россией. Если это произойдет, то проведение спортивных массовых мероприятий в данных регионах будет запрещено, так как силы полиции не смогут гарантировать безопасность во время проведения матчей.
Согласно календарю чемпионата Украины возобновление матчей запланировано на 25 февраля.
Не пропустите: На Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Сампдория" наняла переводчика для адаптации Супряги
-
В ЦСКА прокомментировал санкции со стороны США
-
Яремчук поделился ожиданиями от матча с "Аяксом" в Лиге чемпионов
-
Три ветерана "Баварии" хотят продлить контракты
-
В МИД России ответили на призывы Британии перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга
-
Президент Ла Лиги высказался об идее проведения ЧМ каждые два года
-
Холанд не сыграет в ответном матче с "Рейнджерс"
-
Дембеле передумал уходить из "Барселоны"
-
1
МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
-
Воспитанник "Спартака" Коновалов перешел в шотландский клуб
-
"РБ Лейпциг" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Нкунку
-
Чемпионат Украины может быть отложен
-
"Реал" нашел замену Каземиро в Лиге 1
-
Гнабри ошеломил "Баварию" требованиями по зарплате
-
Роналдо ярко оценил игру Мбаппе
-
Мини-футбольный "Спартак" прекратил существование
-
"Ювентус" надолго теряет Маккенни
-
"Химки" объявили о назначении нового главного тренера
-
"Челси" потерял двух основных игроков в матче с "Лиллем"
-
Экс-тренер "Барселоны" назвал причину проблем Месси в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13