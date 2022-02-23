Чемпионат Украины может быть отложен

Возобновление чемпионата Украины после зимней паузы может быть отложено, сообщает телеграм-канал "Динамо" Киев Inside".

Причиной может стать ввод военного положения в некоторых регионах страны из-за политического конфликта с Россией. Если это произойдет, то проведение спортивных массовых мероприятий в данных регионах будет запрещено, так как силы полиции не смогут гарантировать безопасность во время проведения матчей.

Согласно календарю чемпионата Украины возобновление матчей запланировано на 25 февраля.

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