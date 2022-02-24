Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране

Украинская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила о приостановке турнира.

Пауза в турнире обусловлена введением военного положения в стране.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, Россия начала военную операцию на территории Украины.

Возобновление УПЛ после зимней паузы было запланировано на пятницу, 25 февраля.

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