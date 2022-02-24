Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
Украинская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила о приостановке турнира.
Пауза в турнире обусловлена введением военного положения в стране.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, Россия начала военную операцию на территории Украины.
Возобновление УПЛ после зимней паузы было запланировано на пятницу, 25 февраля.
Не пропустите: Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля
Лента новостей
-
Адамов рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура
-
Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Роналду высказался после ничьей с "Атлетико"
-
"Динамо" отменило пресс-конференцию Шварца, посвящённую возобновлению РПЛ
-
Фернандеш побил рекорд Бекхэма 24-летней давности
-
Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине
-
"Манчестер Юнайтед" стал четвёртой командой, забившей 500 голов в Кубке / Лиге Чемпионов
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Рома" не утратила интерес к Джаке
-
Роналду накричал на Де Хеа во время матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"
-
В топ-3 лучших бомбардиров АПЛ входят только игроки "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля
-
Митрович побил рекорд Чемпионшипа по голам за сезон
-
"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Линекер отреагировал на результат первого тайма в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13