Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола приостановила все соревнования в стране из-за распространения коронавируса.

Таким образом, УПЛ и другие турниры прерваны с 18 марта текущего года на неопределенный срок.

После 23 туров лидером чемпионата является "Шахтер", опережающий ближайшего соперника на 13 очков.

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