Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола приостановила все соревнования в стране из-за распространения коронавируса.
Таким образом, УПЛ и другие турниры прерваны с 18 марта текущего года на неопределенный срок.
После 23 туров лидером чемпионата является "Шахтер", опережающий ближайшего соперника на 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13