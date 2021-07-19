Чемпионат Уругвая приостановлен из-за самоубийства футболиста
Бывший игрок сборной Уругвая Уильямс Мартинес умер в 38-летнем возрасте.
Причиной смерти футболиста стало самоубийство.
Уругвайская футбольная ассоциация подтвердила факт трагедии и приостановила чемпионат страны. Матчи 11-го тура будут перенесены на более поздний срок.
Мартинес в течение карьеры выступал за такие европейские клубы, как "Вест Бромвич", "Валансьен" и "Реймс". Он играл на позиции центрального защитника.
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|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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