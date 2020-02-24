Чемпионат Южной Кореи перенесён из-за коронавируса
Азиатский футбол продолжает страдать из-за эпидемии коронавируса.
По информации Fox Sports, принято решение отложить на неопределённый срок старт чемпионата Южной Кореи.
Новый сезон Кей-Лиги должен был начаться в ближайшую субботу, 29 февраля.
При этом корейские клубы продолжат выступать в Азиатской Лиге Чемпионов, но домашние матчи будут проходить без зрителей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Джеонбук Моторс
|32
|59
|2
|Сеул
|32
|54
|3
|Улсан Хоранг-и
|32
|48
|4
|Джеджу Юнайтед
|32
|46
|5
|Чуннам Драгонс
|32
|43
|6
|Гвангжу Сангму
|32
|41
|7
|Сеонгнам Илхва Чунма
|32
|41
|8
|Gwangju
|32
|41
|9
|Поханг Стилерз
|32
|38
|10
|Сувон Блювингз
|32
|37
|11
|Инчхон Юнайтед
|32
|32
|12
|Сувон Сити
|32
|30