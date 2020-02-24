Чемпионат Южной Кореи перенесён из-за коронавируса

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Чемпионат Южной Кореи перенесён из-за коронавируса

Азиатский футбол продолжает страдать из-за эпидемии коронавируса.

По информации Fox Sports, принято решение отложить на неопределённый срок старт чемпионата Южной Кореи.

Новый сезон Кей-Лиги должен был начаться в ближайшую субботу, 29 февраля.

При этом корейские клубы продолжат выступать в Азиатской Лиге Чемпионов, но домашние матчи будут проходить без зрителей.

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