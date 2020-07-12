"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургливерпульдеян ловрентрансферы

"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"

"Зенит" может приобрести защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена в скором времени. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, 31-летний футболист готов разорвать контракт с английским клубом и продолжить карьеру в РПЛ на правах свободного агента.

Ловрен играет в "Ливерпуле" с 2014 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист провел 10 матчей.

"Зенит" по итогам текущего сезона стал чемпионом России.

Не пропустите: Кикнадзе встретился с болельщиками "Локомотива"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом"

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов