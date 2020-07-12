"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"

"Зенит" может приобрести защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена в скором времени. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, 31-летний футболист готов разорвать контракт с английским клубом и продолжить карьеру в РПЛ на правах свободного агента.

Ловрен играет в "Ливерпуле" с 2014 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист провел 10 матчей.

"Зенит" по итогам текущего сезона стал чемпионом России.

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