HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

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HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

Чемпионат Бельгии будет прекращен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает HLN.

По данным источника, к такому решению пришло руководство высшей лиги страны. Однако прекращение теперь должно одобрить на генеральной ассамблее.

Если решение будет принято, чемпионом Бельгии станет "Брюгге", а пропуск в Лигу Чемпионом получит "Гент".

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