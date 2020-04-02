HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса

Чемпионат Бельгии будет прекращен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает HLN.

По данным источника, к такому решению пришло руководство высшей лиги страны. Однако прекращение теперь должно одобрить на генеральной ассамблее.

Если решение будет принято, чемпионом Бельгии станет "Брюгге", а пропуск в Лигу Чемпионом получит "Гент".

Не пропустите: В Венесуэле футбольную школу назовут в честь игрока "Зенита"| http://soccernews.ru