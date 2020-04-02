HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса
Чемпионат Бельгии будет прекращен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает HLN.
По данным источника, к такому решению пришло руководство высшей лиги страны. Однако прекращение теперь должно одобрить на генеральной ассамблее.
Если решение будет принято, чемпионом Бельгии станет "Брюгге", а пропуск в Лигу Чемпионом получит "Гент".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20