Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу

В Великобритании изучают перспективы реформирования отдельных футбольных турниров.

По информации The Sun, один из вариантов - объединение чемпионатов Англии и Шотландии в одну общебританскую лигу.

Также рассматривается возможность сокращения команд в высшем дивизионе с 20 до 18.

"Селтик" и "Рейнджерс" уже проявили интерес к такому проекту.

Не пропустите: Тренер "Тоттенхэма" Мэйсон стал рекордсменом АПЛ в дебютном матче. | http://soccernews.ru