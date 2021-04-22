Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу

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Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу

В Великобритании изучают перспективы реформирования отдельных футбольных турниров.

По информации The Sun, один из вариантов - объединение чемпионатов Англии и Шотландии в одну общебританскую лигу.

Также рассматривается возможность сокращения команд в высшем дивизионе с 20 до 18.

"Селтик" и "Рейнджерс" уже проявили интерес к такому проекту.

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