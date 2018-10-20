Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут объединиться
Представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) задумались над созданием единой лиги.
Переговоры между сторонами находятся на предварительной стадии.
По данным СМИ, высший дивизион чемпионат Бенилюкса составят по 9 клубов из Бельгии и Нидерландов, во втором дивизионе могут появиться клубы из Люксембурга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|30
|67
|2
|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
|51
|4
|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
|11
|Остенде
|30
|36
|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
|13
|Локерен
|30
|31
|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27