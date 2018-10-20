Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут объединиться

Представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) задумались над созданием единой лиги.

Переговоры между сторонами находятся на предварительной стадии.

По данным СМИ, высший дивизион чемпионат Бенилюкса составят по 9 клубов из Бельгии и Нидерландов, во втором дивизионе могут появиться клубы из Люксембурга.

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